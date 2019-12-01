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M.Başakşehir - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...
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M.BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

M.Başakşehir - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında M.Başakşehir ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında M.Başakşehir ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SERKAN TOKAT yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Mehmet Topal, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Eljero George Rınaldo Elıa, İrfan Can Kahveci, Aziz Eraltay, Carlos Dos Santos Rodrıgues, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Berkay Özcan

Teknik Direktör:

Antalyaspor: Angelo De Olıveıra, Doğukan Sinik, Basılıo Da Sılva, Paul Omo Mukaıru, Osman Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN TOKAT, MUSTAFA SÖNMEZ, MEHMET METİN, SİNAN DERECİ

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