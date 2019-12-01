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Boluspor - Menemenspor maç kadroları belli oldu...
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BOLUSPOR - MENEMENSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Boluspor - Menemenspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 13. haftasında Boluspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - Menemenspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 13. haftasında Boluspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MERT GÜZENGE yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan, Rydell Romano Poepon, Mustafa Eskihellaç, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör:

Menemenspor: Gentıan Selmanı, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: MERT GÜZENGE, CEMAL BİNGÜL, OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR, SEMİH KURT

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