Gazişehir Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. Haftasında Kalyon Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kalyon Stadyumu
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Jefferson Nogueıra Junıor, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Furkan Soyalp, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega Martınez, Hadı Sacko, Ismail Aissati, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Olcay Şahan, Modou Barrow, Isaac Sackey
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, İSMAİL ŞENCAN, SAMET ÇİÇEK, TARIK GÜLDAL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.