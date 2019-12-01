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Gazişehir Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - YUKATEL DENİZLİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. Haftasında Kalyon Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kalyon Stadyumu

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Jefferson Nogueıra Junıor, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Furkan Soyalp, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega Martınez, Hadı Sacko, Ismail Aissati, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Olcay Şahan, Modou Barrow, Isaac Sackey

Teknik Direktör:

Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, İSMAİL ŞENCAN, SAMET ÇİÇEK, TARIK GÜLDAL

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