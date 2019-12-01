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Ümraniyespor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...
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ÜMRANİYESPOR - AKHİSARSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 13. haftasında Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 13. haftasında Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem RAMAZAN KELEŞ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Burak Öğür, Tarık Tekdal

Teknik Direktör:

Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Taha Yalçıner, Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk

Teknik Direktör:

Hakem: RAMAZAN KELEŞ, ATA YILDIRIM, CEMAL ALPAY, LÜTFULLAH ASLAN

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