Ümraniyespor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 13. haftasında Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem RAMAZAN KELEŞ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Burak Öğür, Tarık Tekdal
Teknik Direktör:
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Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Taha Yalçıner, Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk
Teknik Direktör:
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Hakem: RAMAZAN KELEŞ, ATA YILDIRIM, CEMAL ALPAY, LÜTFULLAH ASLAN
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