Giresunspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Giresunspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 13. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı TURGUT DOMAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Crıstıan Tanase, Renan Rodrıgues Da Sılva, Uğur Akdemir, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Adil Demirbağ, Semih Güler, Hamıdou Traore, Jakub Koseckı, Vedat Bora, Emre Nefiz, Sinan Kurt, Kurtuluş Yurt, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya, Joher Khadım Rassoul
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TURGUT DOMAN, OĞUZ TERZİ, SONER MARAŞ, HAKAN ÜLKER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.