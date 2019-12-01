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Giresunspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 13. haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Giresunspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Giresunspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 13. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı TURGUT DOMAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Crıstıan Tanase, Renan Rodrıgues Da Sılva, Uğur Akdemir, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Adil Demirbağ, Semih Güler, Hamıdou Traore, Jakub Koseckı, Vedat Bora, Emre Nefiz, Sinan Kurt, Kurtuluş Yurt, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya, Joher Khadım Rassoul

Teknik Direktör:

Hakem: TURGUT DOMAN, OĞUZ TERZİ, SONER MARAŞ, HAKAN ÜLKER

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