İşte Bayrampaşa - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Bayrampaşa - Nevşehir Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 15. Haftasında Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖMER FARUK GÜLTEKİN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Bayrampaşa: Hüseyin Güngör, Mehmet Sefa Etöz, Halil Uysal, Bünyamin Balat, Mehmet Alaeddinoğlu, Hakkı İsmet Şimşek, Mert Somay, Oğuz Çetinkaya, Selim Şahin, Veysel Sapan, Hıfsullah İsmail Erdoğan
Teknik Direktör:
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Nevşehir Belediyespor: İlker Günaslan, Muhammed Ali Kurt, Youssef Yeşilmen, Emre Gemici, Onur Ural, Alper Yener, Onur Behiç Özalgan, Savaş Yılmaz, Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Okan Duran
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖMER FARUK GÜLTEKİN, MUSTAFA YÜKSEL, ORHAN TİMURTAŞ, ORHAN KARABOĞA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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