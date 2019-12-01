Darıca G.Birliği - Osmaniyespor FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Darıca G.Birliği - Osmaniyespor FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 15. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı DOĞU YILMAZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Darıca İlçe
Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Ahmet Özer, Selman Sevinç, Ömer Demircan, Emre Pehlivan, Metin Güler, İbrahim Çağrı Oğuz, Ferhat Çoban, Ahmet Kutluer, Fahrettin Bıyıklı
Teknik Direktör:
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Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Ekrem Sütçü, Kerim Bölük, Hamza Türkmen, Hamit Bayraktar, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Tevfik Şanver, Furkan Demir, Hasan Aktürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: DOĞU YILMAZ, ERHAN GÜNDOĞDU, GİRAY KARA, ABDÜLSELAM KOÇAK
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