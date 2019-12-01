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Darıca G.Birliği - Osmaniyespor FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DARICA G.BİRLİĞİ - OSMANİYESPOR FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Darıca G.Birliği - Osmaniyespor FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 15. haftasında Darıca G.Birliği ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Darıca G.Birliği - Osmaniyespor FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Darıca G.Birliği - Osmaniyespor FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 15. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı DOĞU YILMAZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Darıca İlçe

Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Ahmet Özer, Selman Sevinç, Ömer Demircan, Emre Pehlivan, Metin Güler, İbrahim Çağrı Oğuz, Ferhat Çoban, Ahmet Kutluer, Fahrettin Bıyıklı

Teknik Direktör:

Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Ekrem Sütçü, Kerim Bölük, Hamza Türkmen, Hamit Bayraktar, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Tevfik Şanver, Furkan Demir, Hasan Aktürk

Teknik Direktör:

Hakem: DOĞU YILMAZ, ERHAN GÜNDOĞDU, GİRAY KARA, ABDÜLSELAM KOÇAK

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