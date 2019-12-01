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İşte Muğlaspor - Yozgatspor 1959 FK maçında ilk 11'ler
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İŞTE MUĞLASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Muğlaspor - Yozgatspor 1959 FK maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 15. haftasında Muğlaspor ile Yozgatspor 1959 FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Muğlaspor - Yozgatspor 1959 FK maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Muğlaspor - Yozgatspor 1959 FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 15. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı OKAN KAYATAŞ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Muğla Atatürk Std.

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Mustafa Acar, Savaş Yorulmaz, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Sami Can Özkan

Teknik Direktör:

Yozgatspor 1959 FK: Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Beytullah Ersoy, Uğur Erdoğan, Yunus Şencay, Göksal Özkara, Samet Göker, Okan Özdilek, Kasım Ulus, Osman Paşa Zorlu

Teknik Direktör:

Hakem: OKAN KAYATAŞ, ÇAĞDAŞ YÜKSEL ÇAĞ, ONUR GÜLTER, OĞUZ KARADAĞ

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