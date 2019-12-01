İşte Muğlaspor - Yozgatspor 1959 FK maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Muğlaspor - Yozgatspor 1959 FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 15. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı OKAN KAYATAŞ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Muğla Atatürk Std.
Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Mustafa Acar, Savaş Yorulmaz, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Sami Can Özkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Yozgatspor 1959 FK: Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Beytullah Ersoy, Uğur Erdoğan, Yunus Şencay, Göksal Özkara, Samet Göker, Okan Özdilek, Kasım Ulus, Osman Paşa Zorlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: OKAN KAYATAŞ, ÇAĞDAŞ YÜKSEL ÇAĞ, ONUR GÜLTER, OĞUZ KARADAĞ
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