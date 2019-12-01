İşte Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 15. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖNDER TURGAY DEMİRDAK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Nazilli İlçe
Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, İsmail Oykun, Sergen Piçinciol, Burak Özbakır, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Hakan Akbaş, Necati Yakuplar, Tugay Keleş, Hüseyin Afkan, Batuhan Kayıkcı, Mustafa Kara, Gökhan Berkay Yıldız, Furkan Mehmet Tuncer, Erdem Aydın, Evren Özyiğit
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖNDER TURGAY DEMİRDAK, TOLGA ATASOY, BİRKAN ÇANAKCIOĞLU, BİRAND GÜMÜŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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