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İşte Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE NAZİLLİ BELEDİYESPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 15. haftasında Nazilli Belediyespor ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 15. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖNDER TURGAY DEMİRDAK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Nazilli İlçe

Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, İsmail Oykun, Sergen Piçinciol, Burak Özbakır, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal

Teknik Direktör:

Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Hakan Akbaş, Necati Yakuplar, Tugay Keleş, Hüseyin Afkan, Batuhan Kayıkcı, Mustafa Kara, Gökhan Berkay Yıldız, Furkan Mehmet Tuncer, Erdem Aydın, Evren Özyiğit

Teknik Direktör:

Hakem: ÖNDER TURGAY DEMİRDAK, TOLGA ATASOY, BİRKAN ÇANAKCIOĞLU, BİRAND GÜMÜŞ

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