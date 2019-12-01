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Çankaya FK - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ÇANKAYA FK - SERİK BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Çankaya FK - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Çankaya FK ile Serik Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çankaya FK - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Çankaya FK - Serik Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 15. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı SEZER YALÇIN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, Mert Kurt, Talha Reşat Bulut, Canberk Özçakır, Salih Sarıkaya, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Ahmet Eren, M.Can Doksanoğlu

Teknik Direktör:

Serik Belediyespor: Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Alican Tez, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Burçin Yüksel, Ahmet Özden, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Abdulsamet Burak, Güven Güneri

Teknik Direktör:

Hakem: SEZER YALÇIN, MURAT GÜÇLÜ, SELİM ŞENÖZ, OKTAY KOÇAK

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