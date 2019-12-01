Çankaya FK - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Çankaya FK - Serik Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 15. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı SEZER YALÇIN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, Mert Kurt, Talha Reşat Bulut, Canberk Özçakır, Salih Sarıkaya, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Ahmet Eren, M.Can Doksanoğlu
Teknik Direktör:
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Serik Belediyespor: Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Alican Tez, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Burçin Yüksel, Ahmet Özden, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Abdulsamet Burak, Güven Güneri
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SEZER YALÇIN, MURAT GÜÇLÜ, SELİM ŞENÖZ, OKTAY KOÇAK
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