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Manisaspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MANİSASPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Manisaspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Manisaspor ile Kızılcabölükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisaspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Manisaspor - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 15. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULLAH VOLKAN AYDIN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Muammer Umut Kezgin, Mehmet Can Kocabaş, Atakan Cidam, Berk Cambaz, Mert Uygun, Barış Güner, Kubilay İsmail Zihni, İlkay Gül, Ömer Zeren, Fatih Uludağ, Vahap Aydemir

Teknik Direktör:

Kızılcabölükspor: Selçuk Çalışır, Mustafa Ethem Erboğa, Ali Helvacı, Melih Vardar, Hasan Can Yalçıntekin, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Eray Karadağ, Taygun Vurgun, Abdullah Altıntaş, Bahadır Kaya, İlyas Ural

Teknik Direktör:

Hakem: ABDULLAH VOLKAN AYDIN, FERHAT DALGIÇ, EMRAH ULUÇAY, SEVGİ GÜNEL

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