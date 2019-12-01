Manisaspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Manisaspor - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 15. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULLAH VOLKAN AYDIN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Muammer Umut Kezgin, Mehmet Can Kocabaş, Atakan Cidam, Berk Cambaz, Mert Uygun, Barış Güner, Kubilay İsmail Zihni, İlkay Gül, Ömer Zeren, Fatih Uludağ, Vahap Aydemir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kızılcabölükspor: Selçuk Çalışır, Mustafa Ethem Erboğa, Ali Helvacı, Melih Vardar, Hasan Can Yalçıntekin, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Eray Karadağ, Taygun Vurgun, Abdullah Altıntaş, Bahadır Kaya, İlyas Ural
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDULLAH VOLKAN AYDIN, FERHAT DALGIÇ, EMRAH ULUÇAY, SEVGİ GÜNEL
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