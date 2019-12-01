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İşte Silivrispor - Düzcespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SİLİVRİSPOR - DÜZCESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Silivrispor - Düzcespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Silivrispor ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Silivrispor - Düzcespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Silivrispor - Düzcespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 15. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK GÜNER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Silivrispor: Burak Kapan, Hakan Sayar, Deniz Bağlan, Sercan Besler, Gökhan Göksu, Ali Zorlu, Evren Eren Elmalı, Oğuz Yavuz, Mehmet Albayrak, Emin Altunay, Bülent Demir

Teknik Direktör:

Düzcespor: Doğancan Kılıç, Ebu Sıddık Çelik, Necati Baş, Atilla Aybars Garhan, Burak Koçer, Abdulsamet Can, Güney Polat, Yücel Yıldırım, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız, Orhan Erdoğan

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK GÜNER, ABDURRAHMAN ATABAY, BUĞRA CAN SEMERCİOĞLU, ONUR GÜNEŞ

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