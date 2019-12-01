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İşte Erzin Spor - Yeni Orduspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ERZİN SPOR - YENİ ORDUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Erzin Spor - Yeni Orduspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Erzin Spor ile Yeni Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Erzin Spor - Yeni Orduspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Erzin Spor - Yeni Orduspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 15. Haftasında Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı HAKAN ERGİN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı

Erzin Spor: Emrah Günaydın, Onur Yılmaz, Okan Salmaz, Nureddin Ersoy, Ali Sinan Gayla, Önder Selimoğlu, Berkant Taşkıran, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Ender Gör, Sefa Aktepe

Teknik Direktör:

Yeni Orduspor: Emre Bayrak, Gökhan Açıkgöz, Burak Özsoy, Kemal Cingirt, Ömer İnan, Mert Efe Çölbeyi, Adem Doğan, Cantuğ Temel, Yasin Öztop, Tevfik Doğukan Pala, Altan Kılıç

Teknik Direktör:

Hakem: HAKAN ERGİN, AZAD İLHAN, FARUK YAĞLI, OĞUZHAN KEÇECİ

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