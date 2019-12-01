İşte 68 Aksaray Belediye Spor - Artvin Hopaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak 68 Aksaray Belediye Spor - Artvin Hopaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 15. Haftasında Dağılgan Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı FEVZİ ERDEM AKBAŞ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dağılgan Stadı
68 Aksaray Belediye Spor: Barış Başkan, Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Hakan Akman, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Muhammet Taha Şahin, Serkan Gürses, Vehbi Furkan Yıldırım, Yusuf Avcılar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Yunus Emre Çabuker, Saffet Gurur Yazar, Eşref Koçak, Fırat Aras, Arif Güner, Furkan Tuşik, Hasan Gündoğdu, Tunahan Ergül, Salim Uzun, Hakan Doğru
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FEVZİ ERDEM AKBAŞ, ÖNDER ÇALIŞ, MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ, TANER ÇAKIR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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