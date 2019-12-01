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Cİ Group Buca - Karbel Karaköprü Belediye maç kadroları belli oldu...
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Cİ GROUP BUCA - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Cİ Group Buca - Karbel Karaköprü Belediye maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Cİ Group Buca ile Karbel Karaköprü Belediye arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Cİ Group Buca - Karbel Karaköprü Belediye maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Cİ Group Buca ile Karbel Karaköprü Belediye arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YÜCEL BÜYÜK yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Buca Stadı

Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Ahmet Aktaş, Nihat Yılmaz, Mustafa Şen, Gökhan Erdöl, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç, Yunus Emre Kar, Bertuğ Başdemir, İsa Güler

Teknik Direktör:

Karbel Karaköprü Belediye: Erşen Çilingir, Nuh Aşkın, Ahmet Mumin Papaker, Gökdeniz Varol, Umut Aslan, Ramiz Ok, Bilal Hallaçlar, Emre Aydın, Emre Okur, Ali Sabuncu, Veysel Karadağ

Teknik Direktör:

Hakem: YÜCEL BÜYÜK, MESUT HAKALMAZ, KEREM KALKAN, ERTUĞRUL YILMAZ

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