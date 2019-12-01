Kırşehir Belediyespor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Kırşehir Belediyespor - Sivas Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. Haftasında Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK TAŞKINSOY yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kırşehir Ahi
Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Emrah Dağ, Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Erbay Eker, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Turan Yılmaz, Volkan Geyik, Onur Karakabak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın, Gencay Erten, Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Osman Bayrak, Ömer Faruk Ermeç, Mete Sevinç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BURAK TAŞKINSOY, SİNAN BİLEN, OKAN AKBAL, BATUHAN BAYAR
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