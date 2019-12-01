﻿
Kırşehir Belediyespor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - SİVAS BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kırşehir Belediyespor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Kırşehir Belediyespor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

115 Okunma

Kırşehir Belediyespor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Kırşehir Belediyespor - Sivas Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. Haftasında Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK TAŞKINSOY yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kırşehir Ahi

Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Emrah Dağ, Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Erbay Eker, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Turan Yılmaz, Volkan Geyik, Onur Karakabak

Teknik Direktör:

Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın, Gencay Erten, Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Osman Bayrak, Ömer Faruk Ermeç, Mete Sevinç

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK TAŞKINSOY, SİNAN BİLEN, OKAN AKBAL, BATUHAN BAYAR

﻿

Sivas Belediyespor - Tuzlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Birevim Elazığspor - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...
Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maç kadroları belli oldu...
İşte Kastamonuspor 1966 - Sivas Belediyespor maçında ilk 11'ler
Sivas Belediyespor - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...
Van BŞB - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿