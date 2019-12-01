Bandırmaspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Bandırmaspor - Ankara Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. Haftasında Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı OĞUZHAN UĞURLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bandırma 17 Eylül
Bandırmaspor: Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas, Hüseyin Bak, Onur Akbay, Batuhan Karadeniz, Zülküf Özer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Ankara Demirspor: Kamil İçer, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Hakan Turan, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, M.Tahir Babaoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: OĞUZHAN UĞURLU, MÜCAHİT DEĞERMENCİ, BARKIN GÜDÜ, SERKAN ERGÜN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.