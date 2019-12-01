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Bandırmaspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BANDIRMASPOR - ANKARA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bandırmaspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Bandırmaspor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bandırmaspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Bandırmaspor - Ankara Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. Haftasında Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı OĞUZHAN UĞURLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas, Hüseyin Bak, Onur Akbay, Batuhan Karadeniz, Zülküf Özer

Teknik Direktör:

Ankara Demirspor: Kamil İçer, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Hakan Turan, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, M.Tahir Babaoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: OĞUZHAN UĞURLU, MÜCAHİT DEĞERMENCİ, BARKIN GÜDÜ, SERKAN ERGÜN

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