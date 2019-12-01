﻿
K Karabükspor - E.Velimeşespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

K KARABÜKSPOR - E.VELİMEŞESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - E.Velimeşespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında K Karabükspor ile E.Velimeşespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

132 Okunma

K Karabükspor - E.Velimeşespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak K Karabükspor - E.Velimeşespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı CİHAN ATAŞ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Oğuz Eken, Toykan Topuz, Fatih Tultak, Doğukan Sabih Toksöz, Emre Işık, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Berk Kervankıran

Teknik Direktör:

E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, İbrahim Fatih Dilek, Mert Er Estik, Savaş Tağa, Burhan Arman, S.Alper Bayülken, Sinan Uzun, Eser Akbaş, Serkan Yıldız, M.Raşit Yöndem

Teknik Direktör:

Hakem: CİHAN ATAŞ, UFUK UĞURLU, OZAN BEKAR, SERDAR AKKOÇOĞLU

﻿

ETİKETLER #K Karabükspor
K.Maraşspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...
İşte K Karabükspor - Bodrum Bel. Bodrumspor maçında ilk 11'ler
K Karabükspor - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Niğde Anadolu FK - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...
K Karabükspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...
İşte Kırşehir Belediyespor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿