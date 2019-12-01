K Karabükspor - E.Velimeşespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak K Karabükspor - E.Velimeşespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı CİHAN ATAŞ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Oğuz Eken, Toykan Topuz, Fatih Tultak, Doğukan Sabih Toksöz, Emre Işık, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Berk Kervankıran
Teknik Direktör:
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E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, İbrahim Fatih Dilek, Mert Er Estik, Savaş Tağa, Burhan Arman, S.Alper Bayülken, Sinan Uzun, Eser Akbaş, Serkan Yıldız, M.Raşit Yöndem
Teknik Direktör:
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Hakem: CİHAN ATAŞ, UFUK UĞURLU, OZAN BEKAR, SERDAR AKKOÇOĞLU
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