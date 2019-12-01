Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. Haftasında Gazi Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEREF TAŞTAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Gazi Stadı
Kastamonuspor 1966: Özgür İleri, Doğanay Kılıç, İlyas Çakmak, Metincan Cici, Berkay Sefa Kara, Harun Aydın, İsmail Şahmalı, Birkan Öksüz, Faruk Öcal, Hakkı Can Aksu, Hakan Olkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Solmaz, Berk İsmail Ünsal, Okan Baydemir, Nuri Fatih Aydin, Ferit Erişçi, Denis Taşkesen, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞEREF TAŞTAN, EMİN BARLAS, SERDAR SOYDAN, RAŞİT YORGANCILAR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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