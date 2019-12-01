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Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KASTAMONUSPOR 1966 - SAKARYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. Haftasında Gazi Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEREF TAŞTAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Gazi Stadı

Kastamonuspor 1966: Özgür İleri, Doğanay Kılıç, İlyas Çakmak, Metincan Cici, Berkay Sefa Kara, Harun Aydın, İsmail Şahmalı, Birkan Öksüz, Faruk Öcal, Hakkı Can Aksu, Hakan Olkan

Teknik Direktör:

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Solmaz, Berk İsmail Ünsal, Okan Baydemir, Nuri Fatih Aydin, Ferit Erişçi, Denis Taşkesen, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEREF TAŞTAN, EMİN BARLAS, SERDAR SOYDAN, RAŞİT YORGANCILAR

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