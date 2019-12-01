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İşte Tuzlaspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler
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İŞTE TUZLASPOR - ETİMESGUT BLD. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Tuzlaspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Tuzlaspor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Tuzlaspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Tuzlaspor - Etimesgut Bld. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. Haftasında Tuzla Belediye Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖMER TOLGA GÜLDİBİ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tuzla Belediye Sahası

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Türker Toptaş, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Sefa Aksoy, Sadık Baş, Mehmet Özdıraz, Göksu Türkdoğan, Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, Devrim Taşkaya

Teknik Direktör:

Etimesgut Bld.: Hüseyin Öztürk, Mikail Koçak, Ahmet Kaan Ergün, Akın Akman, Berat Tosun, Eyüpcan Delibalta, Burak Çolak, Alaettin Batuhan Tur, Osman Mert Göktepe, Çınar Tarhan, Halil Köçer

Teknik Direktör:

Hakem: ÖMER TOLGA GÜLDİBİ, GÜRCAN DÖNMEZ, NURETTİN TAŞKESEN, ABDULBAKİ AYYILDIZ

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