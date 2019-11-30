Ankaragücü'nden maç sonu açıklamalar

Teknik Direktör Mustafa Kaplan, talihsiz galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Kimseyi suçlamak istemem ama bizim geçen seneki bıraktığımız oyuncu grubuyla şimdiki oyuncu grubu çok farklı. Ama elimizdeki oyuncu kadrosu bu. Transfer yasağımız var. Bu duruma sakatlıklar, cezalar da ekleniyor. Umutlu olarak sahaya çıktık. Bu sonucu beklemiyorduk. Bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Hep birlikte oturup derin bir konuşma yapmamız lazım. Güvendiğimiz bir savunmamız var diyoruz ama ikinci ve üçüncü bölgede zayıfız. Üretkenliği olmayan bir oyuncu grubumuz var. Ligdeki planlarımıza ulaşabilmemiz için 6 - 7 puan almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Futbolcu Cebrail Karayel, çok üzgün olduğunu belirterek "Taraftarlarımızın haklı isyanı var. Nerede oynarsak oynayalım Ankara'daymış hisssini yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Çok kötü bir sonuç. İnşallah ileride bu kötü gidişata son verebiliriz." dedi.



Futbolcu Berke Gürbüz de yayıncı kuruluşa verdiği röportajda üzüntüsünü dile getirerek kazanmaya geldiklerini ve bu sonucun kötü olduğunu söyledi.

