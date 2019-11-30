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Alanyaspor 5 - 0 Ankaragücü
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ALANYASPOR 5 - 0 ANKARAGÜCÜ

Alanyaspor 5 - 0 Ankaragücü

MKE Ankaragücü, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 13.haftasında mücadele ettiği Alanyspor deplasmanından puansız dönüyor.

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 Karşılaşmanın 16'ıncı dakikasında Alanyaspor, A. Bakasetas'ın attığı golle 1 - 0 öne geçti. 24'üncü dakikada ise Djalma'nın attığı golle maçın ilk yarısını Alanyaspor, 2 - 0 önde bitirdi.


 46'ıncı dakikada Başkent ekibinden çıkan oyuncu Alper Önal'ın yerine Mehmet Sak girdi.

 63'üncü dakikada ise Ankaragücü'nden Cebrail Karayel sarı kart gördü.

 Maçın sonuna yaklaşırken 85'inci dakikasında Djalma'nın yaptığı asisti A. Bakasetas'ın gole çevirmesiyle Alanyaspor 3 - 0 öne geçti. 90+1 'de Başkent ekibinden Orgil'in sarı kart görmesinden sonra uzatma süresince Alanyaspor 2 gol daha atarak maçtan 5 - 0 galip ayrıldı. 
 
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