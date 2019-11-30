İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Göztepe - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULKADİR BİTİGEN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Stefano Napoleonı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Vıctor Moses, Serdar Aziz, Nabıl Dırar, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Altay Bayındır
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDULKADİR BİTİGEN, SERKAN OK, MEHMET CEM HANOĞLU, MUSTAFA İLKER COŞKUN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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