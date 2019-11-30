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İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Göztepe - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULKADİR BİTİGEN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Stefano Napoleonı

Teknik Direktör:

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Vıctor Moses, Serdar Aziz, Nabıl Dırar, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Altay Bayındır

Teknik Direktör:

Hakem: ABDULKADİR BİTİGEN, SERKAN OK, MEHMET CEM HANOĞLU, MUSTAFA İLKER COŞKUN

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