﻿
Keçiörengücü puanını 21'e yükseltti
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEÇİÖRENGÜCÜ PUANINI 21'E YÜKSELTTİ

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de 13. hafta maçında Altınordu'yu 2-1 ile geçti ve puanını 21'e yükseltti. Maç sonu Teknik adamlar basın toplantısı düzenledi.

283 Okunma

Keçiörengücü 2-1 Altınordu FK 

Belli oldu ki ilk 2'ye ilk 6'ya oynuyoruz

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Maçtan önce zorlu bir rakip demiştik. Koşan iyi bir takıma karşı 3 puanı aldık. İlk yarı ortada geçti, ikinci yarıda gol pozisyonları vardı iki takımında. Bu oyunu devam ettirmek istiyoruz. Artık belli oldu ki ilk 2'ye ilk 6'ya oynuyoruz. Kendi felsefemizi yansıtırsak sorun yok" dedi. 

Üretken bir deplasman maçını kaybettik 

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "3 maçtır iyi bir gidişatımız vardı. İlk 15 dakikada rakipte kaldı top, ondan sonra üretken bir oyun oynadık. Duran toptan yediğimiz gol sonrası rakip maça ortak oldu. İkinci yarı kazanmak istiyorduk, 45-55 arası çok pozisyon harcadık. Penaltı golü sonrası zorlandık. Üretken bir deplasman maçını kaybettik ve üzgünüz. Gol atmalıydık. Skora yansıtamadık. Rakibin zaaflarını biliyorduk ve 3 maçtır az gol yiyorduk. Deplasmanda girdiğimiz gol pozisyonlarının yarısını değerlendirsek maçı farklı kazanmıştık ama vuruş yapamadık" açıklaması yaptı. 
Keçiörengücü 2 - 1 Altınordu FK
İşte Keçiörengücü - Altınordu maçında ilk 11'ler
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Altınordu - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Keçiörengücü eli boş döndü
İşte Bursaspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿