Keçiörengücü puanını 21'e yükseltti

Keçiörengücü 2-1 Altınordu FK

Belli oldu ki ilk 2'ye ilk 6'ya oynuyoruz

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Maçtan önce zorlu bir rakip demiştik. Koşan iyi bir takıma karşı 3 puanı aldık. İlk yarı ortada geçti, ikinci yarıda gol pozisyonları vardı iki takımında. Bu oyunu devam ettirmek istiyoruz. Artık belli oldu ki ilk 2'ye ilk 6'ya oynuyoruz. Kendi felsefemizi yansıtırsak sorun yok" dedi.

Üretken bir deplasman maçını kaybettik

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "3 maçtır iyi bir gidişatımız vardı. İlk 15 dakikada rakipte kaldı top, ondan sonra üretken bir oyun oynadık. Duran toptan yediğimiz gol sonrası rakip maça ortak oldu. İkinci yarı kazanmak istiyorduk, 45-55 arası çok pozisyon harcadık. Penaltı golü sonrası zorlandık. Üretken bir deplasman maçını kaybettik ve üzgünüz. Gol atmalıydık. Skora yansıtamadık. Rakibin zaaflarını biliyorduk ve 3 maçtır az gol yiyorduk. Deplasmanda girdiğimiz gol pozisyonlarının yarısını değerlendirsek maçı farklı kazanmıştık ama vuruş yapamadık" açıklaması yaptı.