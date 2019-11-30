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Adanaspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
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ADANASPOR - BURSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adanaspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 13. haftasında Adanaspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 13. haftasında Adanaspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem TUGAY KAAN NUMANOĞLU yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: İhsan Uğur Göktaş, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Marvin Sinan Büyüksakarya, Goran Karacıc, Serhat Tunç, Moussa Bagayoko, Renan Souza Dınız, Özkan Taştemur, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Emeka Frıday Eze

Teknik Direktör:

Bursaspor: Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Selçuk Şahin, Wanderson  Da Sılva, Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer

Teknik Direktör:

Hakem: TUGAY KAAN NUMANOĞLU, MEHMET YILDIRIM, MEHMET KAPLUHAN, VOLKAN OKUR

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