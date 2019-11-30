Adanaspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 13. haftasında Adanaspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem TUGAY KAAN NUMANOĞLU yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: İhsan Uğur Göktaş, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Marvin Sinan Büyüksakarya, Goran Karacıc, Serhat Tunç, Moussa Bagayoko, Renan Souza Dınız, Özkan Taştemur, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Emeka Frıday Eze
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Selçuk Şahin, Wanderson Da Sılva, Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TUGAY KAAN NUMANOĞLU, MEHMET YILDIRIM, MEHMET KAPLUHAN, VOLKAN OKUR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.