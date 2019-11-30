Alanyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Alanyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALPER ULUSOY yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Alanyaspor: Efecan Karaca, Anastasıos Bakasetas, Wanderson De Souza Carneıro, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Djalma Campos, Musa Çağıran, Steven Roy Caulker, Yacıne Bammou
Teknik Direktör:
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Mehmet Sak, Tıago Pınto, Wilfried Moke, Hector Canteros, Dever Orgıll, Hasan Kaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALPER ULUSOY, MUSTAFA EMRE EYİSOY, KEMAL YILMAZ, EMRE KARGIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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