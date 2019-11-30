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Alanyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
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ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Alanyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Alanyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Alanyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Alanyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALPER ULUSOY yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

Alanyaspor: Efecan Karaca, Anastasıos Bakasetas, Wanderson De Souza Carneıro, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Djalma Campos, Musa Çağıran, Steven Roy Caulker, Yacıne Bammou

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Mehmet Sak, Tıago Pınto, Wilfried Moke, Hector Canteros, Dever Orgıll, Hasan Kaya

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER ULUSOY, MUSTAFA EMRE EYİSOY, KEMAL YILMAZ, EMRE KARGIN

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