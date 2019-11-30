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Keçiörengücü 2 - 1 Altınordu FK
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KEÇİÖRENGÜCÜ 2 - 1 ALTINORDU FK

Keçiörengücü 2 - 1 Altınordu FK

TFF 1.Lig 13'üncü hafta mücadelesinde Aktepe stadyumunda Keçiörengücü, Altınordu'yu ağırladı.

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Maçın 11'inci dakikasında  Süleyman Olgun sarı kart gördü. 21'inci dakikada konuk ekip Altınordu Anıl Koç'un golüyle deplasmanda 0-1 öne geçti. Bu gole karşılık gecikmedi. 27'inci dakikada Samet Akaydın beraberlik sayısını kaydetti.


43'üncü dakikada tartışmalı bir penaltı kararı verildi, golü atan Anıl penaltı kaçırdı. Metin sağ alt köşeden topu çıkarmasını bildi.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.


İkinci yarıda 48'inci dakikada Keçiörengücü kalecisi Metin gollük pozisyonu çelmeyi başardı. 1 dakika sonrasında Altınordu Atakan ile birebir pozisyonu değerlendiremedi. 50'inci dakikada hakem Alper Çetin bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Keçiörengücü'nde Süleyman Olgun kaleciyi ters köşeye yatırdı ve skoru 2-1 yaptı.


71'inci dakikada Altınordu bir pozisyon içinde 3 kez gol kaçırdı.


75 ve 79'uncu dakikalarda Sertaç Çam iki net gol pozisyonundan faydalanmadı.


Karşılıklı pozisyonların bol olduğu ikinci yarı sonunda Keçiörengücü maçı 2-1 kazanmasını bildi ve puanını 21'e yükseltti.

 
Keçiörengücü puanını 21'e yükseltti
İşte Keçiörengücü - Altınordu maçında ilk 11'ler
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