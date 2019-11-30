BB Erzurumspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak BB Erzurumspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 13. Haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak müsabakayı KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
BB Erzurumspor: Aykut Demir, Gabrıel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mıckael Franck Pote, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör:
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Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, DENİZ TURGUT, GÖKHAN BARCIN, ERDEM TEMEL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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