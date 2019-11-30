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BB Erzurumspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BB ERZURUMSPOR - OSMANLISPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 13. haftasında BB Erzurumspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak BB Erzurumspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 13. Haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak müsabakayı KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

BB Erzurumspor: Aykut Demir, Gabrıel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mıckael Franck Pote, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör:

Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan

Teknik Direktör:

Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, DENİZ TURGUT, GÖKHAN BARCIN, ERDEM TEMEL

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