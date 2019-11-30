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Maç tahminleri Maça Çeyrek Kala'daydı
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MAÇ TAHMİNLERİ MAÇA ÇEYREK KALA'DAYDI

Maça Çeyrek Kala'da bugün oyanacak Alanyaspor - Ankaragücü maçı değerlendirdi.

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Ankara takımlarının oynayacağı maçların değerlendirildiği Maça Çeyrek Kala'da Mert Dokuzoğlu, Engin Atanaz ve Gökalp Metin; oynanacak Alanyaspor - Ankaragücü maçını değerlendirdiler ve tahminlerde bulundular. Metin, Ankaragücü'nün yüksek sarı kart oranı ile oynadığını belirtirken, Alanyaspor'un da topu rakibine vererek oynadığını ifade etti. Alanyaspor'un rakibine topu vererek rakibe baskı kurup geçiş oyunuyla oyunu bitirdiğini aktaran Atanaz ise Ankaragücü'nün rakibe topu vererek baskı kurması gerektiğini ifade etti. Mert Dokuzoğlu'nun görüşü de Ankaragücü'nün artık daha fazla gol pozisyonu yakalaması gerektiğinden yana oldu.
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