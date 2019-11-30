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Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor maç kadroları belli oldu...
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ÇAYKUR RİZESPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Çaykur Rizespor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Çaykur Rizespor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HALİS ÖZKAHYA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Çaykur Didi

Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Amınu Umar, Zafer Görgen, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör:

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Dıagne, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Amır Hadzıahmetovıc, Faruku Mıya, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör:

Hakem: HALİS ÖZKAHYA, EKREM KAN, İBRAHİM BOZBEY, ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

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