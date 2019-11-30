Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Çaykur Rizespor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HALİS ÖZKAHYA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Çaykur Didi
Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Amınu Umar, Zafer Görgen, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör:
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İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Dıagne, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Amır Hadzıahmetovıc, Faruku Mıya, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HALİS ÖZKAHYA, EKREM KAN, İBRAHİM BOZBEY, ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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