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İşte Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
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İŞTE DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ondele Appındangoye, Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

Kasımpaşa: Syam Youssef, Loret Sadıku, Bangaly Fode Koıta, Rıcardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Abdul Rahman Khalılı, Karım Seıfeldın, Aytaç Kara, Olıveıra Fernandes, Strahıl Venkov Popov, Fatih Öztürk

Teknik Direktör:

Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, TARIK ONGUN, ALPASLAN DEDEŞ, MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

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