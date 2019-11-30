İşte Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ondele Appındangoye, Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
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Kasımpaşa: Syam Youssef, Loret Sadıku, Bangaly Fode Koıta, Rıcardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Abdul Rahman Khalılı, Karım Seıfeldın, Aytaç Kara, Olıveıra Fernandes, Strahıl Venkov Popov, Fatih Öztürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, TARIK ONGUN, ALPASLAN DEDEŞ, MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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