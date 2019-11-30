İşte Keçiörengücü - Altınordu maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Keçiörengücü - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 13. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ÇETİN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Aktepe
Keçiörengücü: Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Famoussa Kone, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör:
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Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALPER ÇETİN, MURAT TEMEL, CEM ÖZBAY, MUSTAFA HAKAN BELDER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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