﻿
İşte Keçiörengücü - Altınordu maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE KEÇİÖRENGÜCÜ - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Keçiörengücü - Altınordu maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 13. haftasında Keçiörengücü ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

157 Okunma

İşte Keçiörengücü - Altınordu maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Keçiörengücü - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 13. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ÇETİN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Aktepe

Keçiörengücü: Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Famoussa Kone, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER ÇETİN, MURAT TEMEL, CEM ÖZBAY, MUSTAFA HAKAN BELDER

﻿

Keçiörengücü 2 - 1 Altınordu FK
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Altınordu - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Keçiörengücü eli boş döndü
İşte Bursaspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿