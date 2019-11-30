İşte Altındağ Belediyespor - Modafenspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Altındağ Belediyespor - Modafenspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 15. Haftasında Çubuk İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı TUNÇ ÖZDEMİR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Çubuk İlçe
Altındağ Belediyespor: Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Emre Toptan, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Burak Balaban, Semih Oğuz, Fatih Karslı, Furkan Taş
Teknik Direktör:
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Modafenspor: Gökhan Çetinus, Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Onur Demir, Umut Uysal, Rasim Mutlu, Doğan Zincir, Gökhan Karataş, Emre Bayraktarbaşı, Mert Yamak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TUNÇ ÖZDEMİR, KURTULUŞ ASLAN, FURAZ BÜLGEN, BATUHAN KOLAK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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