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İşte Altındağ Belediyespor - Modafenspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTINDAĞ BELEDİYESPOR - MODAFENSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altındağ Belediyespor - Modafenspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 15. haftasında Altındağ Belediyespor ile Modafenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altındağ Belediyespor - Modafenspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Altındağ Belediyespor - Modafenspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 15. Haftasında Çubuk İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı TUNÇ ÖZDEMİR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Çubuk İlçe

Altındağ Belediyespor: Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Emre Toptan, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Burak Balaban, Semih Oğuz, Fatih Karslı, Furkan Taş

Teknik Direktör:

Modafenspor: Gökhan Çetinus, Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Onur Demir, Umut Uysal, Rasim Mutlu, Doğan Zincir, Gökhan Karataş, Emre Bayraktarbaşı, Mert Yamak

Teknik Direktör:

Hakem: TUNÇ ÖZDEMİR, KURTULUŞ ASLAN, FURAZ BÜLGEN, BATUHAN KOLAK

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