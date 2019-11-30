İşte Somaspor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Somaspor - Karacabey Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 15. Haftasında Soma Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı CAN CENGİZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Soma Atatürk Stadı
Somaspor: Melih Şencan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Oğuzhan Nemli, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı
Teknik Direktör:
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Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Ömer Faruk Gümüş, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Said Can Açıkalın, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CAN CENGİZ, ŞAFAK NALBANTOĞLU, ÖZGÜR TOLGA ÖZCAN, NESLİHAN MURATDAĞI
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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