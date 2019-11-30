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İşte Somaspor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SOMASPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Somaspor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 15. haftasında Somaspor ile Karacabey Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Somaspor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Somaspor - Karacabey Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 15. Haftasında Soma Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı CAN CENGİZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Soma Atatürk Stadı

Somaspor: Melih Şencan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Oğuzhan Nemli, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı

Teknik Direktör:

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Ömer Faruk Gümüş, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Said Can Açıkalın, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci

Teknik Direktör:

Hakem: CAN CENGİZ, ŞAFAK NALBANTOĞLU, ÖZGÜR TOLGA ÖZCAN, NESLİHAN MURATDAĞI

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