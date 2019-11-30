Şile Yıldızspor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Şile Yıldızspor - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 15. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı EREN GÖKMEN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şile Stadı
Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Fuat Bavuk, Aytürk Halil Hocaoğlu, Oğuzhan Köseoğlu, Semih Ergül
Teknik Direktör:
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Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Bünyamin Küçükosman
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EREN GÖKMEN, AHMET ULU, HAKAN ERKAN, ESİM AYDEMİR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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