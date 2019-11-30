﻿
Şile Yıldızspor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ŞİLE YILDIZSPOR - SULTANBEYLİ BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şile Yıldızspor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Şile Yıldızspor ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

104 Okunma

Şile Yıldızspor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Şile Yıldızspor - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 15. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı EREN GÖKMEN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şile Stadı

Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Fuat Bavuk, Aytürk Halil Hocaoğlu, Oğuzhan Köseoğlu, Semih Ergül

Teknik Direktör:

Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Bünyamin Küçükosman

Teknik Direktör:

Hakem: EREN GÖKMEN, AHMET ULU, HAKAN ERKAN, ESİM AYDEMİR

﻿

İşte Sultanbeyli Bel. - Erzin Spor maçında ilk 11'ler
İşte Çankaya FK - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
Sultanbeyli Bel. - Cİ Group Buca sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Silivrispor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Sultanbeyli Bel. - Karbel Karaköprü Belediye sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Serik Belediyespor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿