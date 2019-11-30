1877 Alemdağ Spor - Fethiyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 15. haftasında 1877 Alemdağ Spor ile Fethiyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MEHMET ALİ ÖZER yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
1877 Alemdağ Spor: Enes Ünal, Cenkay Akdoğan, Ahmet Gündoğdu, Çağlar Özel, Alp Huy, Yusuf Demir, Mert Sarı, Hüseyin Korkmaz, Erhan Göç, Ertuğrul Usta, Zekeriya Kacaroğlu
Teknik Direktör:
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Fethiyespor: Hüseyin Rüzgar, Sabri Turgut, Erdi Bakırcı, Anıl Gir, Halil İbrahim Cenik, İbrahim Ethem Sevinç, Serkan Demirol, Cemal Şener, Mert Caymaz, Aykut Sarıdoğan, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MEHMET ALİ ÖZER, MUSTAFA ÇEVİK, SABRİ ÜSTÜNEL, VOLKAN GÜNDOĞDU
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