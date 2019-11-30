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1877 Alemdağ Spor - Fethiyespor maç kadroları belli oldu...
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1877 ALEMDAĞ SPOR - FETHİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

1877 Alemdağ Spor - Fethiyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 15. haftasında 1877 Alemdağ Spor ile Fethiyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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1877 Alemdağ Spor - Fethiyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 15. haftasında 1877 Alemdağ Spor ile Fethiyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MEHMET ALİ ÖZER yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

1877 Alemdağ Spor: Enes Ünal, Cenkay Akdoğan, Ahmet Gündoğdu, Çağlar Özel, Alp Huy, Yusuf Demir, Mert Sarı, Hüseyin Korkmaz, Erhan Göç, Ertuğrul Usta, Zekeriya Kacaroğlu

Teknik Direktör:

Fethiyespor: Hüseyin Rüzgar, Sabri Turgut, Erdi Bakırcı, Anıl Gir, Halil İbrahim Cenik, İbrahim Ethem Sevinç, Serkan Demirol, Cemal Şener, Mert Caymaz, Aykut Sarıdoğan, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: MEHMET ALİ ÖZER, MUSTAFA ÇEVİK, SABRİ ÜSTÜNEL, VOLKAN GÜNDOĞDU

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