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Yomraspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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YOMRASPOR - ÇATALCA SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Yomraspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında Yomraspor ile Çatalca Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yomraspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:00'da başlayacak Yomraspor - Çatalca Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 15. Haftasında Yomra İlçe Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ YILMAZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yomra İlçe Sahası

Yomraspor: Semih Durmuş, Sinan Altınel, Emre İşçiler, Ali Özgür Basa, Uğur Durmuş, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Tunahan Dikişci, Engin Berk Nebioğlu, Hüseyin Sürmeneli, Kaan Güdü

Teknik Direktör:

Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ YILMAZ, YUSUF ŞİMŞEK, NEZİHİ AYTAR, HASAN CAN TAMTEKİN

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