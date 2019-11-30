Yomraspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak Yomraspor - Çatalca Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 15. Haftasında Yomra İlçe Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ YILMAZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yomra İlçe Sahası
Yomraspor: Semih Durmuş, Sinan Altınel, Emre İşçiler, Ali Özgür Basa, Uğur Durmuş, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Tunahan Dikişci, Engin Berk Nebioğlu, Hüseyin Sürmeneli, Kaan Güdü
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALİ YILMAZ, YUSUF ŞİMŞEK, NEZİHİ AYTAR, HASAN CAN TAMTEKİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.