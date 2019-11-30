Hekimoğlu Trabzon SK - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Hekimoğlu Trabzon SK ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Vakfıkebir İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem İLKER YASİN AVCI yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vakfıkebir İlçe
Hekimoğlu Trabzon SK: Miraç Acer, Samet Yalçın, Ali Aydemir, Hakan Yavuz, Talha Yazgan, Mertcan Çam, Muhammet Haşim Çoban, Emre Akgün, Bekir Demircan, Bahadır Erol, Taha Balcı
Teknik Direktör:
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Gümüşhanespor: Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Hasan Kaşıkara, Cengiz Biçer, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Burak Sarı, Mert Çakar, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, Ahmet Güven
Teknik Direktör:
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Hakem: İLKER YASİN AVCI, ALİ UĞURTAN DEMİRTAŞ, SEFA ÖZCAN, AYKUT SERGİN
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