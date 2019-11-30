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Hekimoğlu Trabzon SK - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...
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HEKİMOĞLU TRABZON SK - GÜMÜŞHANESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Hekimoğlu Trabzon SK - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Hekimoğlu Trabzon SK ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hekimoğlu Trabzon SK - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Hekimoğlu Trabzon SK ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Vakfıkebir İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem İLKER YASİN AVCI yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vakfıkebir İlçe

Hekimoğlu Trabzon SK: Miraç Acer, Samet Yalçın, Ali Aydemir, Hakan Yavuz, Talha Yazgan, Mertcan Çam, Muhammet Haşim Çoban, Emre Akgün, Bekir Demircan, Bahadır Erol, Taha Balcı

Teknik Direktör:

Gümüşhanespor: Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Hasan Kaşıkara, Cengiz Biçer, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Burak Sarı, Mert Çakar, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, Ahmet Güven

Teknik Direktör:

Hakem: İLKER YASİN AVCI, ALİ UĞURTAN DEMİRTAŞ, SEFA ÖZCAN, AYKUT SERGİN

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