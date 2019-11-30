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İşte Erokspor - Ağrı 1970 Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE EROKSPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Erokspor - Ağrı 1970 Spor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 15. haftasında Erokspor ile Ağrı 1970 Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Erokspor - Ağrı 1970 Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Erokspor - Ağrı 1970 Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 15. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAKUP BAKIR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenler Stadı

Erokspor: Özgün Ali Köklü, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler, Abdurrahman Kuyucu, Alper Karaman, Şahin Fıstıkcı, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Melih Kabasakal, Emre Adiloğlu

Teknik Direktör:

Ağrı 1970 Spor: Furkan Keleş, Oğuzhan Yıldırım, Cemal Doğu, Tolga Yıldız, Berk Kal, Ferat Yaşar, Yakup Kayış, Erol Can Akdağ, Özgen Erdem, Gökhan Özer, Seyit Gazanfer

Teknik Direktör:

Hakem: YAKUP BAKIR, SEZGİN ŞAHBAZ, SEDAT UÇAR, ADEM KARAKAYA

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