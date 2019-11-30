İşte Erokspor - Ağrı 1970 Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Erokspor - Ağrı 1970 Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 15. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAKUP BAKIR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenler Stadı
Erokspor: Özgün Ali Köklü, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler, Abdurrahman Kuyucu, Alper Karaman, Şahin Fıstıkcı, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Melih Kabasakal, Emre Adiloğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Ağrı 1970 Spor: Furkan Keleş, Oğuzhan Yıldırım, Cemal Doğu, Tolga Yıldız, Berk Kal, Ferat Yaşar, Yakup Kayış, Erol Can Akdağ, Özgen Erdem, Gökhan Özer, Seyit Gazanfer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YAKUP BAKIR, SEZGİN ŞAHBAZ, SEDAT UÇAR, ADEM KARAKAYA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.