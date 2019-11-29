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Hamzaoğlu: 4'üncü golü bulabilirdik
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HAMZAOĞLU: 4'ÜNCÜ GOLÜ BULABİLİRDİK

Süper lig 13. hafta açılış maçında 3-3 sona eren mücadele sonrası teknik adamlar basın toplantısında şu açıklamaları yaptı.

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Özgüvenimizi kaybetmedik 

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Güzel bir maç oldu. Mücadeleyi ortaya koyan iki takımı da tebrik ederim. Maça iyi başladık, rakip sahada oynamaya başladık. Kontra atakla çıkacaklarını biliyorduk. İkinci yarıda üstünlüğümüzü kabul ettirip 2 gol bulduk. Erdem'in sakatlığı ve adam paylaşımında hatalar dolayısıyla 3-2 mağlup duruma düştük. Oyunu bırakmadı oyuncularım ve 3-3'ü bulduk. Stancu ile 4'üncü golü de atabilirdik. Bugüne kadar olan özgüvenimizi kaybetmedik. Fenerbahçe maçında daha iyi bir oyunla sahada olmaya çalışacağız" dedi. 

Sansasyonel bir maç oldu

BTC Turk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin ise, "Maçın skoruna bakıldığında bol gollü bir maç yaşadık. 2-1 mağlubiyetten maçı çevirip son dakikada gol yemek üzdü bizi. 3 haftadır beraberliği bozmak istiyorduk bugün olmadı. Sansasyonel bir maç oldu. İki tarafta 1 puanla ayrılmış oldu. Hakemler aynı pozisyonlara aynı kararlar vermiyorlar. 90+3'de devam ettirdiler pozisyonu. Kalabalık bir kadroya sahibiz, hücum oyuncularımız çok sayıda. Guilherme bunun için başlamadı maça. Sezona yayıp, faydalanmak istiyoruz oyuncularımızdan" açıklamaları yaptı. 

 

 

 

 

 
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