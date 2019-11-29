Ertaç Özbir: Maç gitti geldi

Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir, "İyi bir gidişatımız var. Yukarıya doğru ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Tehlike bölgesinden çıkıyoruz. Her iki tarafa da maç gitti geldi. Galip ayrılabilirdik. Oyunu tutmak konusunda çalışmalar yapmalıyız" açıklaması yaptı.

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