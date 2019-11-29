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Ertaç Özbir: Maç gitti geldi
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ERTAÇ ÖZBİR: MAÇ GİTTİ GELDİ

Gol düellosuna sahne olan, heyecanın doruğa çıktığı maç sonrası Ertaç Özbir, Klasspor Tv mikrofonlarına konuştu.

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Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir, "İyi bir gidişatımız var. Yukarıya doğru ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Tehlike bölgesinden çıkıyoruz. Her iki tarafa da maç gitti geldi. Galip ayrılabilirdik. Oyunu tutmak konusunda çalışmalar yapmalıyız" açıklaması yaptı.  
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