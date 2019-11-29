﻿
Rahmetullah'ın ilk gol sevinci
﻿
Site İçi Arama
﻿

RAHMETULLAH'IN İLK GOL SEVİNCİ

Gençlerbirliği'ne uzatma anlarında 1 puan kazandıran ve Süper lig kariyerinde ilk golünü atan Rahmetullah Berişbek, maç sonu duygularını Klasspor Tv'ye aktardı.

475 Okunma

Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Rahmetullah Berişbek, maç sonu Klasspor Tv mikrofonlarına duygularını aktardı. Berişbek, "Gece uyumadan önce hayal ettim. Allah da nasip etti. Gençlerbirliği altyapısıyla devam edecek. Tüm kardeşlerim bu duyguyu inşallah yaşar. Geriye düştük, öne geçtik, son dakika beraberliği bulduk. Süper lig'in en güzel maçlarından birisiydi. Haftaya Fenerbahçe'ye karşı çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği inanılmazdı, onların sayesinde gol attım ve taraftarlarımıza armağan ediyorum bu golü" açıklaması yaptı. 

 

 
Hamzaoğlu: 4'üncü golü bulabilirdik
Ertaç Özbir: Maç gitti geldi
Hamzaoğlu: Herkes keyif aldı
Gol düellosunda eşitlik bozulmadı
İşte Gençlerbirliği - BTC Turk Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Mansur Yavaş'tan Stand ziyareti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿