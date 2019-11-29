Rahmetullah'ın ilk gol sevinci

Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Rahmetullah Berişbek, maç sonu Klasspor Tv mikrofonlarına duygularını aktardı. Berişbek, "Gece uyumadan önce hayal ettim. Allah da nasip etti. Gençlerbirliği altyapısıyla devam edecek. Tüm kardeşlerim bu duyguyu inşallah yaşar. Geriye düştük, öne geçtik, son dakika beraberliği bulduk. Süper lig'in en güzel maçlarından birisiydi. Haftaya Fenerbahçe'ye karşı çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği inanılmazdı, onların sayesinde gol attım ve taraftarlarımıza armağan ediyorum bu golü" açıklaması yaptı.

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