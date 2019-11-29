Hamzaoğlu: Herkes keyif aldı

"İki takımda açık oynadı"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “İki takımda açık oynadı. İzleyenler de biz de keyif aldık. İlk yarı iyi oynarken gol yedik. İkinci yarıda golleri bulduk. Erdem’in sakatlığı sonrası orta saha oyundan düştü. 3-2 geriye düştük bir anda. Rahmetullah’ı hücuma destek için oyuna soktuk ve golü bulduk, heyecanlı bir maçtı” dedi.

Rahmetullah'ın Süper Lig'de ilk golü

Gençlerbirliği altyapısından çıkan ve Süper Lig kariyerinde ilk golünü atan Rahmetullah Berişbek maç sonu açıklamasında, “Hayal gibi bir maç. Oyuna girerken gol atmak için dua ettim. Altyapıdan gelen oyuncularda inşallah bunu tadar. Hamza hoca istersen yapabilirsin dedi, takım içinde hep beraberiz. İnşallah devam eder bu, babam da buradaydı anlatılmaz yaşanır bu heyecan” ifadelerini kullandı.

"Çılgın bir maçtı"

Gençlerbirliği’nin tecrübeli yıldızı Candeias ise 3-3’lük mücadele sonrası, “Çılgın bir maçtı. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. İki takımı da tebrik etmek gerekir” dedi.

"Düello şeklinde geçti"

Gençlerbirliği’nde ilk golü kaydeden Giovanni Sio ise, “Pozisyonumuz çoktu. Maç düello şeklinde geçti. Hangi takım kazansa yazık olacaktı sonucunda beraberlik çıktı” açıklaması yaptı.