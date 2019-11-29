Gol düellosunda eşitlik bozulmadı

Gençlerbirliği 3-3 BTC Turk Yeni Malatyaspor

Hamza Hamzaoğlu ile çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Gençlerbirliği, son dakikalarına 2-1 önde girdiği maçta 3-2 geriye düşmesine rağmen Rahmetullah'ın golüyle maçı 3-3'e getirdi ve haftayı 1 puanla kapattı.

Maçın ilk devresi Bifouma'nın 44. dakikada attığı gol ile 0-1 Yeni Malatyaspor üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci devresi ise tam bir gol düellosuna sahne oldu. 52'inci dakikada Sio'nun ceza sahası dışından şık golüyle maça eşitlik geldi. 76'ıncı dakikada VAR kararı sonrası Stancu'nun penaltı golüyle Gençlerbirliği, 2-1 üstünlüğü ele geçirdi. 85 ve 88'inci dakikalarda Robin Yalçın'ın iki şık golüyle Gençlerbirliği, 3-2 geriye düştü. Gençlerbirliği yılmadı ve oyuna sonradan giren Rahmetullah Berişbek, skoru dengeleyen golü kaydetti ve haftanın açılış maçı 3-3 sona erdi.

Gençlerbirliği, bu sonucun ardından Hamza Hamzaoğlu ile yenilmezlik serisini devam ettirdi ve 4 maçta 8 puan topladı. Gençlerbirliği, puanını 14'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise puanını 20'ye çıkardı.