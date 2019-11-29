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İşte Gençlerbirliği - BTC Turk Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - BTC TURK Y.MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - BTC Turk Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Gençlerbirliği ile BTC Turk Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gençlerbirliği - BTC Turk Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:30'da başlayacak Gençlerbirliği - BTC Turk Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ZORBAY KÜÇÜK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Eryaman Stadyumu

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Fabrıcıo De Jesus, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo

Teknik Direktör:

BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Gökhan Töre, Thıevy Bıfouma, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Arturo Meza, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör:

Hakem: ZORBAY KÜÇÜK, İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN, HAKAN YEMİŞKEN, ADEM SARITAŞ

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