İşte Gençlerbirliği - BTC Turk Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:30'da başlayacak Gençlerbirliği - BTC Turk Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ZORBAY KÜÇÜK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Eryaman Stadyumu
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Fabrıcıo De Jesus, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Gökhan Töre, Thıevy Bıfouma, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Arturo Meza, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ZORBAY KÜÇÜK, İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN, HAKAN YEMİŞKEN, ADEM SARITAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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