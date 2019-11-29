İstanbulspor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 13. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı DİRENÇ TONUSLUOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör:
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Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Innocent Nkasıobı Emeghara, Arif Morkaya, Koray Altınay, Abdulhamit Yıldız, Ramazan Civelek, Çağrı Ortakaya, Bülent Cevahir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: DİRENÇ TONUSLUOĞLU, HÜSEYİN AYLAK, BERSAN DURAN, SAİT TUZCU
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