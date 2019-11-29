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İstanbulspor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İstanbulspor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 13. haftasında İstanbulspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İstanbulspor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 13. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı DİRENÇ TONUSLUOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör:

Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Innocent Nkasıobı Emeghara, Arif Morkaya, Koray Altınay, Abdulhamit Yıldız, Ramazan Civelek, Çağrı Ortakaya, Bülent Cevahir

Teknik Direktör:

Hakem: DİRENÇ TONUSLUOĞLU, HÜSEYİN AYLAK, BERSAN DURAN, SAİT TUZCU

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