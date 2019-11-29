Mansur Yavaş'tan Stand ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları etkinliğinde yer alan KırmızıKara Mağaza standını ziyaret etti. Yavaş, Mağaza personeli tarafından kendisine verilen Mustafa Kemal Atatürk imzalı çubuklu forma ve Burası Ankara atkısı ile fotoğraf çektirdi.