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Mansur Yavaş'tan Stand ziyareti
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MANSUR YAVAŞ'TAN STAND ZİYARETİ

Mansur Yavaş'tan Stand ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlerbirliği'nin KırmızıKara Mağaza standını ziyaret etti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları etkinliğinde yer alan KırmızıKara Mağaza standını ziyaret etti. Yavaş, Mağaza personeli  tarafından kendisine verilen Mustafa Kemal Atatürk imzalı çubuklu forma ve Burası Ankara atkısı ile fotoğraf çektirdi. 

 

 
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