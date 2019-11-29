Yerel Yönetimler Amatöre Sahip Çıkmalı

AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu ve Gazeteci Ali Öcal, Yerel yönetim ve spor işbirliğine dikkati çekti. Spor Ankara'da, "Çocuklarımızı spor alanlarına çekemedik, spora kütür sanata yönlendiremedik. Yeni projeler ortaya koymamız lazım. 29 Mart seçimlerinin üzerinden 8 ay gibi bir süre geçti. Ankara ölçeğinde her ilçede tesisler yapıldı, sporcu sayılarında artış meydana geldi. Yeterli değil ama gelişme var. Altındağ, Pursaklar, Etimesgut gibi ilçelerde atılımlar gerçekleşti. Yerel yönetimler ve bakanlıklar arasında iş birliği oluşturulmalı. Şu ana kadar AASKF olarak bir çok ilçeyi ziyarete gittik. Amatör sporun önemini herkese anlatıyoruz. İlçelerde spor kalkınmasını gerçekleştirmeliyiz. Her ilçede futbol sahaları var bu konuda sıkıntı yok. Güdül'de saha bitmek üzere. Bala uzun süre dışarda maçlarını oynadı ama artık ilçe sahalarında oynuyorlar. İlçelerin en önemli eğlencesi spor. Halk arasında da sinerjiyi sağlar bu durum. Futbol dışındaki branşlarında atılım yapması gerekiyor. Bütçe oluşturulması lazım, ilçe belediyeleri de ekonomik olarak refah durumda değil ama ellerinden gelen desteği yapıyorlar" ifadeleri kullanıldı.