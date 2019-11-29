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Aylin Nazlıaka'dan Ankaragücü'ne ziyaret
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AYLİN NAZLIAKA'DAN ANKARAGÜCÜ'NE ZİYARET

Aylin Nazlıaka'dan Ankaragücü'ne ziyaret

Aylin Nazlıaka, Ankaragücü'nün yeni yönetimini ziyaret etti.

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CHP 26. Dönem Ankara Milletvekili Sayın Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Kenan Nuhut, ve önceki dönem Ankaragücü Başkanvekili Sayın Metin Akyüz, Başkanımız Fatih Mert’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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