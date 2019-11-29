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Halkbank, İnegöl’e konuk oluyor
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HALKBANK, İNEGÖL’E KONUK OLUYOR

Halkbank, İnegöl’e konuk oluyor

Halkbank, 9'uncu haftada İnegöl deplasmanında ...

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 Voleybol Efeler Liginde 9.hafta yarın (30 Kasım, Cumartesi) oynanacak İnegöl Belediye-Halkbank karşılaşması ile açılacak. Başkent ekibinin 4 Aralık’ta oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle bir gün önceye alınan müsabaka, İnegöl Spor Salonunda oynanacak ve saat 16:00’da start alacak.
Son dört maçını kazanmayı başaran Halkbank’ta milli oyuncu Metin Toy, yine kazanmak istediklerini söyledi.
Takımın kazanma alışkanlığı kazandığını ifade eden deneyimli pasör çaprazı, “Bilindiği gibi son dört maçımızdan üç puanla ayrıldık. Takım uyumu her geçen gün artıyor, birbirimize alıştık ve gerçekten çok çalışıyoruz. Tam bir aile havası var. İnegöl Belediye’yi yenip beşinci galibiyetimizi alarak sırlamada yükselmek istiyoruz. Evsahibi takım bence iyi bir ekip, onlara saygı duyuyoruz. Ama kazanıp Ankara’ya moralle dönerek Şampiyonlar Ligi maçına da o moralle çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

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